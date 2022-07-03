Премʼєр Шмигаль заявив, що Україна витрачає на армію 130 мільярдів гривень щомісяця. Це річний бюджет ЗСУ до війни

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«Бабель»

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна щомісяця витрачає на армію близько 130 мільярдів гривень. До цього річний бюджет ЗСУ становив 156 мільярдів.

Про це він розповів в інтервʼю «Лівому берегу».

«Якщо у нас утримання армії було близько 156 мільярдів гривень, це був бюджет Збройних сил України й української армії на рік, то сьогодні близько 130 мільярдів — це щомісячна сума. Звичайно, в нас сильно зросли соціальні виплати, витрати на розмінування, витрати на термінове відновлення, витрати на внутрішньо переміщених осіб», — зазначив Шмигаль.

За його словами, місячний бюджет України становить близько 250 мільярдів гривень, з яких Україна отримує надходженнями від 70 до 100 мільярдів гривень від податкової та митниці. Також Шмигаль повідомив, що 30 мільярдів гривень було виплачено людям лише в рамках програми «єПідтримка».

«Є різниця, яка становить $4—5 мільярдів — це щомісячна потреба. На сьогодні домовленості про таку підтримку є — на суму майже $29 мільярдів, з яких уже доволі велику суму ми отримали. Лишається ще приблизно $20 мільярдів», — розповів він.