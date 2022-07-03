Вечірнє зведення Генштабу: Ворог захопив село біля Лисичанська й форсує Сіверський Донець
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Оперативне зведення Генерального штабу Збройних Сил станом на 18:00 третього липня:
- на Сіверському напрямку ворог обстріляв із артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області;
- на Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль;
- на Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки. Українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пасіка — Долина;
- на Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою;
- на Лисичанському напрямку ворог взяв під контроль Золотарівку;
- на Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Соледару, Покровського, Бахмуту та Клинового;
- наступальні дії ворога в напрямку Ниркове — Берестове українські воїни успішно відбили. Також ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм у напрямку Василівка — Берестове;
- на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював райони населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Времівка, Гуляйполе, Чарівне. Завдав авіаударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Шевченка.