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Вечірнє зведення Генштабу: Ворог захопив село біля Лисичанська й форсує Сіверський Донець

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Оперативне зведення Генерального штабу Збройних Сил станом на 18:00 третього липня: