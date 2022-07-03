Bloomberg: План по відновленню України може коштувати понад €500 млрд. ЄС готовий покрити більшу частину

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Стас Козлюк / «Бабель»

Україна наступного тижня презентує план повоєнного відновлення країни, його вартість може перевищити €500 мільярдів. Більшу частину цих витрат готовий покрити Європейський Союз.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Документ, який складається із двох тисяч сторінок, презентують 4—5 липня у швейцарському Лугано. Там планували провести щорічну Міжнародну конференцію з питань реформ, однак війна змінила плани. Тепер конференція буде присвячена відновленню України.

На цей захід представники української влади повезуть масштабний план, який включатиме перелік проєктів у галузі інфраструктури та безпеки, інвестицій у захист навколишнього середовища та цифрову економіку, а також диверсифікацію енергетичних ресурсів.

Джерела видання в ЄС зазначають, що країни-члени Євросоюзу готові покрити більшу частину витрат на реалізацію цих планів, які можуть коштувати понад €500 млрд. Україна передала цей документ потенційним донорам, які надішлють свої відгуки найближчим часом.