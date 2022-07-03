У Словʼянську від обстрілу окупантів загинули щонайменше 6 людей

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Щонайменше шість людей загинули в результаті сьогоднішнього обстрілу окупантами Словʼянська.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

Серед загиблих — дитина. Ще 15 людей дістали поранення. Постраждали різні мікрорайони, є руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах.

У неділю вдень Лях повідомив про масований обстріл міста з реактивних систем залпового вогню. Лях назвав обстріл наймасштабнішим за останній час, є багато вбитих та поранених.