У Словʼянську від обстрілу окупантів загинули щонайменше 6 людей
- Автор:
- Олег Панфілович
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Щонайменше шість людей загинули в результаті сьогоднішнього обстрілу окупантами Словʼянська.
Про це повідомив мер міста Вадим Лях.
Серед загиблих — дитина. Ще 15 людей дістали поранення. Постраждали різні мікрорайони, є руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах.
У неділю вдень Лях повідомив про масований обстріл міста з реактивних систем залпового вогню. Лях назвав обстріл наймасштабнішим за останній час, є багато вбитих та поранених.