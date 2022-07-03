Харків та область знову обстріляли ракетами. Є постраждалі люди та пошкоджені будівлі

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Getty Images / «Бабель»

О четвертій ранку 3 липня російська армія знову обстріляла ракетами місто Харків.

Про це повідомив глава ОДА Олег Синєгубов.

Росіяни влучили в один з об’єктів критичної інфраструктури Київського району Харкова, постраждалих немає. Також був «приліт» по приватному дому в Новобаварському районі міста: постраждала 54-річна власниця будинку, її шпиталізували. У будинку та навчальному закладі, що поруч, від удару вибило вікна.

По області протягом доби росіяни обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони. Окупанти фактично весь день наносили удари по Чугуївщині: горіли господарчі будівлі, гаражі, обстрілювали відкриті території.