Новини

Ранкове зведення Генштабу: ознак формування наступу з боку білорусі немає, а ЗСУ відбили штурм росіян неподалік Прудівки

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував ранкове зведення станом на ранок 3 липня.