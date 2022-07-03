Ранкове зведення Генштабу: ознак формування наступу з боку білорусі немає, а ЗСУ відбили штурм росіян неподалік Прудівки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Генеральний штаб Збройних сил України опублікував ранкове зведення станом на ранок 3 липня.
- На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступу нема. З 1 липня розпочалась ротація збройних сил білорусі в Брестській області.
- На Сіверському напрямку росія зі своєї території обстріляла українські позиції та цивільну інфраструктуру поблизу Бачівська та Вовківки Сумської області.
- На Харківському напрямку росія обстрілює із артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Перемога, Верхній Салтів, Замулівка, Волобуївка, Мілова, Протопопівка, Питомник, Прудянка та Норцівка.
- ЗСУ відбили штурм росіян неподалік селища Прудянки Харківської області. Неподалік сіл Мосьпанове та Гракове росія вдарила авіацією.
- На Слов’янському напрямку окупанти обороняються. Обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки. Неодноразово намагались штурмувати неподалік села Мазанівка у Словʼянському районі, однак отримали відсіч та відійшли.
- На Донецькому напрямку окупанти, в основному, закріплюються на позиціях у районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. Вели наступ поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти.
- На Бахмутському напрямку були обстріли неподалік Новолуганського і Травневого, а також авіаудар поблизу Покровського. Армія рф намагається наступати в районі селища Спірне, бойові дії тривають.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції в районах населених пунктів Піски, Невельське, Новомихайлівка, Новоданилівка, Полтавка, Білогір’я, Ольгівське та Кам’янське. Штурмовими діями ворог намагається покращити тактичне положення в районі селища Спартак.
- На Південнобузькому напрямку росія зосереджує зусилля на тому, аби не допустити просування українських військових на ймовірних напрямках наступу і водночас вдарила авіацією у районі селища Іванівка.
- На Миколаївському напрямку російська армія завдає систематичних ракетних ударів.