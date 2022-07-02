Прикордонники на Чернігівщині знайшли жорсткий диск одного з підрозділів окупантів. Носій містив таємну інформацію

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На Чернігівщині українські прикордонники під час виконання чергового завдання знайшли зовнішній накопичувач окупантів, який належав одному з підрозділів військ рф з місцем дислокації в Московській області.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

На носії було понад сотню гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ. Дані містили відеозаписи, штатно-посадовий розклад з біографічними даними військових, технічну документацію озброєння та військової техніки, документи з підготовки до вторгнення, карти, а також документи під грифом «Таємно».

У ДПСУ зазначили, що українські правоохоронці тепер мають фотографії, характеристики, копії паспортів та інших документів загарбників. Така інформація допоможе встановити військовослужбовців, причетних до вторгнення в Україну.