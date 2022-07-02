Жертвами обстрілу Слов’янська стали 4 людини. Війська рф вели вогонь касетними снарядами

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Sasha Maksymenko / Flickr

Мер Слов’янська Вадим Лях повідомив, що росіяни у п’ятницю, 1 липня, обстрілювали місто касетними снарядами з реактивних систем залпового вогню. Загинули чотири людини, і ще сім отримали поранення.

«Вони [касетні боєприпаси] розкриваються над головою, як феєрверк, але замість краси несуть смерть. Такі снаряди не завдають тотальних руйнувань споруд. Але дуже небезпечні для людей», — заявив мер.

Під обстріл потрапив мікрорайон Лимани. Вулиці Барвінківська, Підгірна і Данилевського. Постраждав приватний сектор. Лях додав, що 90% убитих і поранених перебували на вулиці. Він закликав людей враховувати це і не виходити з приміщень без необхідності.