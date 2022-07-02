Окупанти втратили за минулу добу 120 військових. Загальні втрати сягнули 35 870 загиблими

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Минулої доби російська армія втратила в Україні ще приблизно 120 своїх військових. Наразі загальна орієнтовна кількість убитих окупантів зросла до 35 870 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу окупанти втратили п’ять танків, вісім безпілотників, чотири артилерійських системи, броньовану машину, чотири одиниці автотехніки та одну крилату ракету (збита силами ППО).

Ось загальні втрати окупантів: