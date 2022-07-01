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Італійська Венеція стане першим у світі містом, яке запровадить плату за вхід. Її введуть для тих туристів, які не залишатимуться на ніч.

Про це пише Deutsche Welle.

Туристи, які не планують ночувати у Венеції, повинні будуть зареєструватися заздалегідь і заплатити внесок від €3 до €10 . Сума залежатиме від сезону та кількості гостей у місті в конкретний день.

Нові правила набудуть чинності із січня 2023 року. Вони спрямовані на збільшення доходів міста, для якого одноденні туристи приносять відносно мало грошей.

Від сплати внеску звільнені діти та люди з інвалідністю, тоді як гості з круїзних лайнерів теж повинні будуть заплатити, якщо це не зробить за них круїзна компанія. Туристи, які залишатимуться у Венеції на ніч, не платитимуть цей внесок, тому що вони сплачують податок на проживання.

Тим, хто не зареєструється заздалегідь і не сплатить внесок, загрожуватиме штраф до €300.