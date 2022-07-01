Єврокомісія пропонує надати Україні мільярд євро та скасувала мита на гуманітарну допомогу

Новини

Westend61 / Getty Images

Європейська комісія запропонувала надати Україні мільярд євро макрофінансової допомоги. Також ЄК скасувала мита та ПДВ на відправлення Україні гуманітарної допомоги.

Про це пише пресслужба Єврокомісії та її очільниця Урсула фон дер Ляєн.

«Це допоможе задовольнити нагальні потреби в країні. ЄС продовжить надавати допомогу Україні та в довгостроковій перспективі підтримувати її відновлення», — зазначила вона.

Єврокомісія також скасувала митні збори та ПДВ на всі товари, що імпортуються до ЄС із третіх країн та призначені для надання гуманітарної допомоги громадянам України, які постраждали від війни. Зокрема, це стосується їжі, а також ковдр, наметів, електричних генераторів та іншого обладнання, що призначене для допомоги українцям. Ця норма діятиме до кінця 2022 року.