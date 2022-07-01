Нові підстави для звільнення: Рада ухвалила закон про зміни до трудового законодавства

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Струмковський Володимир / УНІАН

Верховна Рада ухвалила закон про зміни до трудового законодавства. Зокрема, там зʼявилися нові підстави для звільнення працівників.

За законопроєкт № 7251 проголосували 262 нардепи.

Також вони одразу підтримали рішення, щоб доручити голові парламенту негайно підписати документ і передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Законопроєкт, серед іншого, встановлює нові підстави для звільнення. Наприклад, законом тепер передбачено, що трудовий договір можна розірвати в разі смерті роботодавця або самого працівника. А також, якщо їх визнають померлими чи зниклими безвісти.

Крім цього, роботодавець може звільнити працівника, якщо той без інформації про причини не зʼявляється на роботі чотири місяці поспіль. Також він отримає право звільняти людей, якщо внаслідок бойових дій підприємство, установа чи виробничі потужності були зруйновані і можливості забезпечити роботою працівників немає.