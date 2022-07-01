Вихідні в Україні будуть спекотними. На заході дощитиме

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Ingo Jakubke / Pixabay

Цими вихідними на заході України дощитиме, а на решті території опадів не буде.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У суботу, 2 липня, найвища температура буде у Винниці, Чернівцях та Хмельницькому — там стовпчики термометрів піднімуться до +32 °С. Спекотно буде в центрі та на півдні України, а також у Києві та Житомирі — до +31 °С.

У Луганській і Донецькій областях температура коливатиметься між +25 °С та +27 °С, а в Дніпрі та Запоріжжі сягне +29 °С. На заході очікують грозові дощі. Найвища температура буде на Закарпатті — +31 °С

У неділю, 3 липня, на заході України теж дощитиме. Грози очікують також у Вінниці та Житомирі. Спекотно буде і на заході, на півночі, у центрі та на півдні України — +31 °С, а от на сході температура підніметься до +27 °С — у Донецьку, Луганську та Харкові. У Криму опадів не очікують, буде +28 °С.