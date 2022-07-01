Окупанти втратили за добу гелікоптер, катер і 150 військових

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Минулої доби російська армія втратила в Україні ще приблизно 150 своїх військових. Наразі загальна орієнтовна кількість убитих окупантів зросла до 35 750 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Учора росіяни втратили чотири танки, 10 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, систему протиповітряної оборони, вісім одиниць автотехніки, гелікоптер і катер, а також чотири безпілотники.

Ось загальні втрати окупантів: