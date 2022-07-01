У Миколаєві зросла кількість загиблих від ракетного удару в житловий будинок
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- Ангеліна Шеремет
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Сєнкевич Online / Telegram
У Миколаєві рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого від ракетного удару по житловому будинку, який стався уранці 29 червня. Отже їхня кількість становить 8.
Про це вранці 1 липня повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Тіло загиблого знайшли на сходовій клітині ввечері 30 червня. Розбір завалів триває. Кількість постраждалих не змінилась — їх шестеро.