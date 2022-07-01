США вперше в історії постачили до ЄС більше газу, ніж росія

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Getty Images / «Бабель»

США у цьому червні вперше в історії постачили до країни Євросоюзу більше газу, ніж росія по своїх трубопроводах.

Про це повідомив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.

«Недавнє різке скорочення росією обсягів постачання природного газу до ЄС означає, що цей місяць став першим в історії, коли Євросоюз імпортував більше газу в скрапленому стані зі Сполучених Штатів, ніж по трубах з росії», — написав він у Twitter.

Бірол додав, що в ЄС уже готуються до зими, зменшуючи попит на газ.