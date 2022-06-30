Bloomberg: Україна працює з МВФ над реструктуризацією боргу

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Український уряд розглядає можливості реструктурувати державний борг через війну. Можливості фінансувати державні видатки й обслуговувати борги в Україні ризикують закінчитися.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Наразі розглядають кілька сценаріїв, але джерела підкреслюють, що до кінця літа навряд знайдуть рішення. За розрахунками видання, Україна має час до 1 вересня, коли їй треба буде виплатити близько $1,4 мільярда боргів.

Також джерела розповідають, що допомогу в цьому Україні надає Міжнародний валютний фонд, який аналізує фінансову і боргову ситуацію країни.

Один із варіантів передбачає, що власники українських облігацій погодяться на зміну контракту — тобто дозволять Україні, наприклад, заплатити менше або пізніше. Другий варіант — використання російських заморожених активів як застави, але юридичний механізм такого кроку наразі не до кінця зрозумілий.