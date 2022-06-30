Україна отримала від Великої Британії кредит — майже пів мільярда євро

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Dimitri Karastelev / Unsplash

Україна отримала кредит у рамках проєкту Світового банку для підтримки видатків державного бюджету на майже €450 мільйонів. У рамках цього фінансування гарантія Великої Британії становить €424,6 мільйона.

Про це пише пресслужба Мінфіну.

«В умовах війни Україні важливо зберегти потенціал, дієвість і стійкість державного управління. Залучені кошти дозволять забезпечити належне фінансування для працівників бюджетної сфери. Вдячні уряду Великої Британії та команді Світового банку за підтримку України в цей важкий період нашої історії», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Отримані кошти підуть на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на зарплати для працівників державних органів і освітян — як на національному, так і на регіональному рівнях.