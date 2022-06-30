Восени Apple запустить оплату пального з приладової панелі авто

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Reuters

Компанія Apple працює над розробкою нового програмного забезпечення CarPlay, яке дозволить купувати пальне безпосередньо з приладової панелі автомобіля. Функцію планують запустити восени цього року.

Про це повідомляє Reuters.

«Цієї осені Apple випустить оновлення програмного забезпечення, і нова функція охопить сотні моделей автомобілів, які вже сумісні з CarPlay», — запевнив Хорас Дедью, аналітик Asymco та засновник Micromobility Industries.

Далласька компанія Sinclair, яка продає бензин на 1 600 станціях США, повідомила журналістам, що планує використовувати нову технологію CarPlay і оголосить подробиці найближчими місяцями.

Щоб скористатися новою функцією у CarPlay, власникам iPhone потрібно буде завантажити програму паливної компанії на свій телефон і ввести платіжні облікові дані для налаштування програми. Після цього, щоб активувати насос і оплатити пальне, користувачу буде потрібно просто торкнутися екрана навігації в авто.

Розробники Apple уже дали CarPlay доступ до додатків для паркування, зарядки електромобілів і замовлення їжі. Також компанія додає програми для інших завдань, наприклад, для реєстрації пробігу під час ділових поїздок.