Президентом Філіппін став син колишнього диктатора

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Flickr / Bongbong Marcos

Новим президентом Філіппін став Фердинанд Маркос — молодший, син колишнього диктатора Фердинанда Маркоса, який правив країною у 1965—1986 роках. Він склав присягу 30 червня у столиці Манілі.

Про це пише BBC.

Маркос-молодший переміг на виборах, отримавши понад 58% голосів. Віцепрезидентом стане донька експрезидента Родріго Дутерте Сара.

У своїй першій промові Маркос-молодший подякував філіппінцям за «найвищий електоральний мандат в історії філіппінської демократії». Він високо оцінив період правління свого батька і закликав країну до єднання, підкресливши, що вони не повинні «озиратися на минуле з ностальгією чи ненавистю».

Фердинанд Маркос керував Філіппінами з 1965 до 1986 року. Його звинувачували у встановленні тоталітарного режиму, придушенні опозиції, корупції та намаганні створити власний культ особи. Але режим Маркоса впав після революції, а він разом зі своїм сином втік на Гаваї, де помер у 1989 році.

Маркос-молодший за часів батька був губернатором провінції Ілокос Норте, але в 1986 році втік із країни. Після смерті батька тодішній президент Філіппін дозволив родині Маркоса повернутися назад, після цього Маркос-молодший знову зайнявся політикою: він був депутатом від провінції Ілокос Норте, потім знову був її губернатором, а з 2010 до 2016 року працював сенатором у парламенті країни.