Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт трьох південноосетинських чиновників. Їх підозрюють у воєнних злочинах

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Міжнародний кримінальний суд в рамках розслідування російсько-грузинської війни 2008 року видав ордери на арешт трьох південноосетинських ексчиновників, яких підозрюють у воєнних злочинах проти етнічних грузинів.

Про це повідомляється на сайті МКС.

Йдеться про генерал-лейтенанта Михайла Міндзаєва (у 2005-2008 роках був головою голова «мвс» самопроголошеної «південної осетії»), Гамлета Гучмазова (у 2008 році був начальником слідчого ізолятора) та Давида Санакоєва («омбудсмен» на момент подій).

У слідства є докази того, що підозрювані затримували етнічних грузинів у південноосетинській частині Грузії, а потім поміщали їх під варту. Там людей жорстоко били, катували та утримували у важких умовах у слідчому ізоляторі міста Цхінвалі. Керівництво росії та невизнаної республіки використовували затриманих як предмет торгу для обміну ув’язненими.

У пресрелізі суду сказано, що Міндзаєв і Гучмазов катували та брали у заручники людей у період з 8 по 27 серпня 2008 року, а Санакоєв викрадав людей та займався незаконним переміщенням цивільних осіб.

Палата попереднього провадження доручила секретареві Міжнародного кримінального суду Пітеру Льюїсу підготувати запит про співпрацю з метою затримання та передачі суду цих підозрюваних.