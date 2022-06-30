ЗСУ за тиждень звільнили два села на півдні України

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Збройні сили України протягом тижня звільнили два села на півдні України. Ідеться про село Потьомкине в Херсонській області та село Павлівка у Донецькій.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«Протягом тижня на Криворізькому напрямку ЗСУ звільнили й взяли під контроль населений пункт Потьомкине. На Курахівському напрямку — населений пункт Павлівка. Наші підрозділи ракетних військ та артилерії уразили пункти управління угруповань військ, склади з боєприпасами та паливом. Втрати противника суттєві», — наголосив він.

За даними Генштабу, у росії вже змінюється риторика щодо війни, що свідчить про невиконання планів кремля із захоплення України.

«Уже зʼявляються повідомлення про важкий стан війська та помилки воєнного керівництва агресора», — підкреслив Громов.