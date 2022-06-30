В Україні заарештували активи турфірми російського мільярдера

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Служба безпеки України

За ініціативи СБУ в Україні заарештували корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій, яка належала російському мільярдеру, наближеному до політичної верхівки рф.

Про це повідомляють у Службі безпеки України.

За даними СБУ, у 2016 році бізнесмен отримав від президента рф путіна відзнаку «За благодіяння». Також він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній та має контрольні пакети акцій кількох підприємств. У російських бізнес-колах цього чоловіка називають «залізним хлопчиком».

Суд наклав арешт на його туристичний бізнес в Україні. Зокрема, російського мільярдера позбавили корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії у розмірі понад 31,5 мільйона гривень і коштів у розмірі понад 3 мільйони гривень і $106 тисяч, які були на банківських рахунках.

Усі заарештовані активи передали в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Судячи з фото, яке опублікувала СБУ, йдеться про туристичну агенцію TUI. Імовірно, Служба безпеки взяла це фото із сайту ТРЦ Gulliver.