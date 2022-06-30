ЗСУ звільнили село Потьомкине в Херсонській області

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Getty Images / «Бабель»

Збройні сили України звільнили від окупантів село Потьомкине в Херсонській області.

Про це повідомляє 60 окрема піхотна бригада.

Бійці цієї бригади провели успішний наступ на село, під час якого відбили кілька ворожих контратак, знищили російські БМП, танки та бронеавтомобіль «Тигр».

«Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. Зі впевненістю в очах і зі стриманими посмішками наші хлопці обіцяють тримати темп», — заявили у бригаді.