Швеція передасть Україні протитанкову зброю та обладнання для розмінування на 500 мільйонів крон

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Getty Images / «Бабель»

Уряд Швеції ухвалив рішення про додаткову військову підтримку України.

Про це йдеться на сайті уряду країни.

На запит української влади шведи надішлють протитанкову зброю, допоміжне озброєння та обладнання для розмінування на загальну суму приблизно 500 мільйонів шведських крон (майже €46,8 мільйона).

Раніше Швеція уже допомагала Україні військовим обладнанням, а також надала фінансову підтримку двома переказами до Нацбанку України — на 500 і 577 мільйонів крон. Також шведи передали 110 мільйонів шведських крон у фонд НАТО для підтримки ЗСУ.

Крім цього, Швеція також надала гуманітарну допомогу на €77 мільйонів і надала гарантії Світовому банку на суму €45 мільйонів.