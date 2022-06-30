СБУ затримала російського агента, який збирав інформацію про позиції ЗСУ у Чернігівській області

Новини

СБУ

Служба безпеки України затримала чергового російського агента, який збирав розвіддані про позиції ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Про це СБУ повідомила у четвер, 30 червня.

Отриману інформацію чоловік передавав своєму спільнику на Близькому Сході — його затримали у Чернівецькій області, коли він приїхав для підготовки серії вибухів на об’єктах «Укрзалізниці». Після затримання свого «зв’язкового» інформатор отримав нове завдання – розвідувати розташування українських військ і стратегічних об’єктів поблизу кордону з рф. Ці дані росія планувала використати для ракетних ударів і підготовки диверсій.

Наразі інформатору повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 — участь у терористичній групі чи терористичній організації Кримінального кодексу України, його вже арештували.