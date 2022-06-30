Глава Національної розвідки США заявила, що путін досі хоче захопити більшу частину України, і назвала три можливих сценарії розвитку

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Директор Національної розвідки США Авріл Гейнс заявила, що президент росії володимир путін, як і раніше, хоче захопити більшу частину України, але його сили настільки ослаблені війною, що, ймовірно, в найближчому майбутньому вони зможуть досягти лише незначних успіхів.

Про це повідомляє Reuters.

Авріл Гейнс викладала поточну оцінку війни в Україні і заявила, що розвідувальні служби США дійшли єдиної думки, що вона триватиме «протягом тривалого часу». Гейнс сказала, що Путін, як і раніше, має намір захопити більшу частину України, навіть незважаючи на те, що українські сили відбили спробу росії захопити столицю Київ.

«Ми думаємо, що в нього фактично ті ж політичні цілі, що й раніше, тобто він хоче захопити більшу частину України», — сказала директор Національної розвідки. Однак, за її словами, російські сили настільки деградували за більш ніж чотири місяці бойових дій, що малоймовірно, що вони зможуть досягти мети путіна найближчим часом.

«Ми бачимо невідповідність між найближчими військовими цілями путіна в цій галузі та його військовими можливостями, свого роду невідповідність між його амбіціями та тим, що можуть зробити військові», — сказала вона і додала, що росії знадобляться роки, щоб відновити свої сили.

«Протягом цього періоду ми очікуємо, що вони більше покладатимуться на асиметричні інструменти, такі як кібератаки, спроби контролювати енергетику, навіть ядерну зброю, а тим часом російські війська навряд чи зможуть проводити кілька одночасних операцій», — зазначила Гейнс.

Гейнс сказала, що спецслужби США бачать три можливих сценарії, найімовірнішим з яких є «важкий конфлікт», у якому російські сили «досягають поступових успіхів без перепочинку». Інші сценарії включають великий прорив росії або успіх України у стабілізації лінії фронту, невеликі успіхи поблизу Херсону та в інших районах на півдні.

За її словами, пріоритетом путіна зараз є досягнення успіхів у регіоні Донбасу та розгром українських сил, що, за оцінкою росії, «приведе до послаблення внутрішнього спротиву».