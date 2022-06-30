Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай: росіяни наступають поблизу Верхньокам’янки та штурмують біля Лисичанського нафтопереробного заводу

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Зранку 30 червня російська армія у Луганській області наступає поблизу села Верхньокам’янка та штурмує поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу.

Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Також російська армія не полишає намірів блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ — Бахмут.

Крім цього, росія не припиняє обстріл території уздовж річки Сіверський Донець. Під вогнем — обидва береги (і з боку Сєвєродонецька, і з боку Лисичанська). Майже під постійним вогневим тиском район «Донсоди».