Чеська компанія передасть Україні три сучасні розвідувальні дрони Bivoj

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Novinky

Чеська компанія Jablotron планує найближчим часом передати Україні три сучасні розвідувальні безпілотники Bivoj. Там зазначили, що українські військові вже завершили навчання.

Про це пише видання Novinky.

Загалом компанія передасть ЗСУ цілий комплекс, куди входять три дрони, станція керування, антена й установка для запуску безпілотника.

«Якщо ми говоримо про радіосигнал, його можна надіслати на відстань від 50 до 60 кілометрів. Саме з такого радіусу він може збирати дані та повертатися», — розповіли представники компанії.

Крім цього, там наголошують, що дроном може управляти всього один оператор, тому що він має автономний режим і знає, куди потрібно летіти.

Також конструктори зробили модифікацію такого безпілотника, що може нести боєприпаси — таким чином він перетворюється з розвідувального на ударний.