У Франції оголосили вироки ісламістам, які влаштували теракти в Парижі у 2015 році

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У Парижі винесли вироки у справі про теракти, що сталися в листопаді 2015 року. Єдиний член терористичної «Ісламської держави», який вижив, Салах Абдесалам отримав довічне увʼязнення без права на помилування.

Про це пише Le Figaro.

Загалом суд визнав винними 19 із 20 підозрюваних. Окрім Абдесалама, ще шестеро членів «Ісламської держави» отримали від 30 років позбавлення волі до довічного увʼязнення. Але їх вважають або загиблими, або зниклими безвісти.

Одного з підозрюваних суд виправдав — Фаріда Харкаха. Його звинувачували в допомозі в організації теракту. Інші підозрювані, яких звинуватили в допомозі членам ІД, отримали від 5 років вʼязниці до довічного залежно від рівня залучення до терористичного акту.

13 листопада 2015 року в Парижі та Сен-Дені ісламісти влаштували теракти, унаслідок яких 130 людей загинули, поранень зазнали понад 350. Найбільше жертв було під час розстрілу людей у театрі «Батаклан». Розслідування цього теракту виявило великий джихадистський осередок, що стоїть за цими терактами. 22 березня 2016 року цей осередок організував теракт в аеропорту та в метро Брюсселю, убивши 32 людини.