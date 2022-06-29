Уряд пропонує ввести санкції проти ведучого КВК Маслякова та інших членів клубу за виступи у Криму

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Кабмін України пропонує запровадити санкції проти багаторічного ведучого Клубу веселих і кмітливих, директора компанії «АМІК» Олександра Маслякова. Також уряд просить ввести санкції проти журі та учасників КВК, які виступали в окупованому Криму.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну.

Уряд закликає РНБО ввести проти цих людей та компаній персональні санкції на пʼять років. До списку, крім Маслякова, потрапили росіяни, які були у складі журі під час виступів у Криму: телеведучий Валдіс Пельш, співачка Пелагея Телегіна, телеведучий Вадим Галигін, гімнаст Микита Нагорний, депутат держдуми рф Сангаджи Тарбаєв та інші.

До переліку ввійшли й гравці КВК, а саме Сергій Першин, Олексій Кривеня, Максим Конюхов, Костянтин Бутусов, Світлана Малюткіна, Султан Нугайбєков, Роман Сафонов та багато інших.

Також уряд просить ввести санкції проти російських компаній ТОВ «Канон.Ру» і ТОВ «Телевізійне творче обʼєднання «АМІК».