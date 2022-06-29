МАГАТЕ втратило звʼязок з окупованою росіянами Запорізькою АЕС
- Автор:
- Олег Панфілович
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ДП «НАЕК «Енергоатом»
Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) заявило про втрату звʼязку із Запорізькою атомною електростанцією.
Про це повідомляється у Twitter агентства.
«МАГАТЕ знову втратило віддалений звʼязок зі своїми системами спостереження за гарантіями, встановленими на Запорізькій атомній електростанції. Це підкреслює необхідність найближчого приходу МАГАТЕ на обʼєкт», — йдеться в повідомленні.
- Нацкомпанія «Енергоатом» заявила, що на тимчасово окупованій ЗАЕС росіяни готують провокацію: вони планують звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.
- ЗАЕС — найбільшу атомну електростанцію Європи — окупували 4 березня 2022 року. Російські окупанти зайняли її разом із містом Енергодар. Наразі на станції перебувають приблизно 500 російських військових. Персонал контролює роботу енергоблоків, але виконує свої функції під тиском окупантів.