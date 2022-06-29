МАГАТЕ втратило звʼязок з окупованою росіянами Запорізькою АЕС

Новини

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) заявило про втрату звʼязку із Запорізькою атомною електростанцією.

Про це повідомляється у Twitter агентства.

«МАГАТЕ знову втратило віддалений звʼязок зі своїми системами спостереження за гарантіями, встановленими на Запорізькій атомній електростанції. Це підкреслює необхідність найближчого приходу МАГАТЕ на обʼєкт», — йдеться в повідомленні.