Швейцарія ввела нові обмеження проти росії, зокрема запровадила шостий пакет санкцій ЄС

Новини

Flickr / 波記338 Leung

Швейцарія ввела додаткові санкції проти російської федерації.

Про це оголосила Федеральна рада країни.

Рішенням від 29 червня Швейцарія впроваджує шостий пакет санкцій, ухвалений Євросоюзом 3 червня у відповідь на війну росії проти України.

Нові обмеження передбачають ембарго на сиру нафту та деякі нафтопродукти з росії. Як і в ЄС, їх закупівля, імпорт, транзит і транспортування та інші супутні послуги, зокрема страхування, у межах Швейцарії заборонені.

Так само як у Європейському Союзі, це ембарго впроваджуватиметься поступово і набуде повної чинності на початку 2023 року — після низки перехідних періодів.

Крім цього, у Швейцарії відтепер заборонено надавати такі послуги, як бухгалтерський облік, звʼязки з громадськістю та бізнес-консультації представникам уряду росії або юридичним особам, заснованим у рф. Деякі уже діючі санкції також оновили, зокрема уточнили заборону на надання послуг трастам.

Не можна також рекламувати контент, створений або трансльований деякими російськими ЗМІ, такими як Russia Today або Sputnik.

Санкції набудуть чинності о 18:00 29 червня.