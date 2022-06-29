Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ знешкодили російські ДРГ на двох напрямках, війська рф продовжують спроби блокувати Лисичанськ
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- Анна Холоднова
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Anatolii Stepanov / Getty Images
Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на вечір 29 червня. Ситуація на фронті така:
- На Волинському та Поліському напрямках військові комісаріати білорусі у рамках навчань проводять перевірку приписного складу та можливостей проведення мобілізації в окремих регіонах.
- На Сіверському напрямку росіяни продовжують посилено охороняти ділянку українсько-російського кордону. Війська рф обстріляли Тур’я та Лугівку Сумської області та завдали авіаудару по Угроїдах.
- На Харківському напрямку російські військові обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії Харків, Базаліївку, Пришиб, Шестакове, Руську Лозову, Верхній Салтів, Іванівку та Замулівку.
- На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та утримує раніше зайняті рубежі. Росіяни обстріляли Долину, Богородичне, Микільське, Грушуваху та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки.
- На Донецькому напрямку армія рф за підтримки артилерії намагається блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку траси Лисичанськ — Бахмут. Окупанти рф обстрілюють Лисичанськ, Верхньокам’янку, Сіверськ. Росіяни здійснили авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу. Для підтримки наступальних дій у районі Верхньокам’янки ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли.
- На Краматорському напрямку активних бойових дій росія не вела, обстріляла з артилерії район Тетянівки.
- На Бахмутському напрямку російські військові обстрілювали позиції українських військ із артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Завдали авіаудару неподалік села Відродження та намагалися наступати, щоб покращити тактичне положення в районі Спірного, успіху не мали та відійшли. Українські воїни знешкодили ворожу ДРГ неподалік Берестового.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілювали українські позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії біля Авдіївки, Веселого, Павлівки, Білогір’я, Інженерного, Ольгівського, Преображенки та Гуляйпільського. Окрім того, російські окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.
- На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії, проводить перегрупування військ.
- На тимчасово окупованій території України росіяни продовжують заходи адміністративно-поліцейського режиму. Триває збір особистої інформації місцевих жителів, примусова паспортизація та заборона виїзду населення на підконтрольну українській владі територію.
- Окремі підрозділи збройних сил рф, що були виведені з території України для відновлення боєздатності, не можуть доукомплектуватися, бо їхні військові не хочуть брати участь у війні проти України. Особовий склад, що відмовився від участі у війні, звільняється, їх намагаються притягнути до кримінальної відповідальності.