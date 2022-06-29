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Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ знешкодили російські ДРГ на двох напрямках, війська рф продовжують спроби блокувати Лисичанськ

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Anatolii Stepanov / Getty Images

​​Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на вечір 29 червня. Ситуація на фронті така: