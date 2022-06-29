Окупанти рф частково захопили «Херсонобленерго». Контроль над окремими електромережами втрачений

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Представники окупаційної адміністрації захопленого росіянами Херсону 27 червня разом із працівниками фбс росії та місцевим колаборантом захопили окремі об’єкти, які належать «Херсонобленерго» та забезпечують електрикою жителів області.

Про це повідомляють на сайті підприємства.

Таким чином «Херсонобленерго» частково втратило контроль над обслуговуванням електромереж Херсонської області. Окупаційна влада наразі тисне на працівників і примушує співпрацювати з росіянами.

Під час захоплення підприємства російські окупанти представили так званого нового «керівника» на прізвище жаханович. У «Херсонобленерго» зазначають, що ця людина не має жодного відношення до виконавчих органів підприємства, і додають, що єдиним законним їхнім керівником є Ігор Сафронов.

Керівництво «Херсонобленерго» уже звернулось до правоохоронних органів з заявою щодо захоплення підприємства.

Зараз постачання електроенергії на територію Херсонської області здійснюється з підконтрольної території України виключно українськими постачальниками. Оплата за поставлену продукцію проводиться тільки в національній валюті України, у гривнях.

«Усі інші можливі розрахунки — це шахрайство», — наголосили у «Херсонобленерго».