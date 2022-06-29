Норвегія не пропустила російський корабель на Шпіцберген через санкції. Тепер рф погрожує «заходами у відповідь»

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AGF / Contributor

Норвегія не пропустила на архіпелаг Шпіцберген російський корабель з товарами для місцевого російського поселення через санкції. Тепер рф викликала повірену у справах Норвегії та погрожує «заходами у відповідь».

Про це повідомляється на сайті МЗС росії.

Норвезька влада через санкції не надала дозвіл на транзит своєю територією вантажів для поселення Баренцбург. Там живуть працівники російської компанії «Арктиквугілля», зокрема шахтарі. Раніше росія доставляла свої вантажі з Мурманська до норвезького Тромсе, звідки їх забирав вантажний корабель і перевозив на архіпелах.

Тепер же у Норвегії вирішили заборонити росіянам це робити. У відповідь росія викликала повірену у справах Норвегії до МЗС.

«Вимагаємо від норвезької сторони якнайшвидше вирішити це питання. Зазначили, що недружні щодо росії дії неминуче призведуть до певних заходів у відповідь», — заявили в російському міністерстві.