Українці зможуть отримати IT-освіту безкоштовно

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Death to Stock

Міністерство цифрової трансформації України разом із міжнародними партнерами запускають новий освітній проєкт IT Generation. Завдяки йому українці зможуть стати ІТ-спеціалістами безкоштовно.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, уряд працює над тим, щоб збільшити частку ІТ у ВВП України до 10%. Але для цього необхідно підготувати багато спеціалістів.

«Саме питанню освіти треба приділяти більше часу. За останні півроку ми напрацювали алгоритм розвитку ІТ-освіти — що потрібно конкретно зробити, щоб задовольнити той попит та забезпечити всі потреби. Реформа ІТ-освіти включає в себе багато етапів: зміна підходів до вивчення інформатики в школах, зміна підходу до управління ЗВО в напрямку технологій, введення нових спеціальностей та інші етапи», — сказав міністр.

На першому етапі ІТ-спеціальностей планують навчити тисячу українців. Йдеться не лише про розробку, але й про менеджмент та дизайн. На другому етапі навчання пройдуть близько двох тисяч українців. Далі планують дати безкоштовну освіту 30—40 тисячам людей.

Щоб стати студентом, людина повинна не мати досвіду та відповідної професії.

«Суть проєкту полягає в тому, що ми обираємо кращі школи, онлайн і офлайн, даємо їм можливість зібрати заявки від українців, які не працювали в ІТ, пройти співбесіду. Вже після цього наші партнери оплачуватимуть 100% навчання українців, які пройшли співбесіду та зможуть працювати в найбільш прогресивній галузі», — наголосив Федоров.

За словами заступника міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександра Борнякова, на першому етапі відбиратимуть школи для участі в проєкті IT Generation. Це триватиме два тижні. Потім перелік цих навчальні закладів анонсують на сайті проєкту, і лише потім студенти зможуть подавати свої заявки.

Після цього студент, який подав заявку, пройде кваліфікацію в навчальному закладі, щоб там вирішили, чи може ця людина навчатися. На етапі фінансування компанія-партнер надасть грант на оплату освіти.