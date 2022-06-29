Війська рф зруйнували та пошкодили 100 спортивних об’єктів в Україні

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Суспільне Чернігів

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що росіяни вже зруйнували та пошкодили 100 спортивних обʼєктів на території України.

Про це повідомили на сайті уряду.

За словами міністра, сума збитків наразі сягнула орієнтовно $130—140 мільйонів.

Мають пошкодження різного ступеню 84 спортивних обʼєкти, а 16 — знищено повністю або частково. Найбільше об’єктів зруйновано на Донбасі — 44.

«Ворог знищує цивільну інфраструктуру, якою є й спортивна, цілеспрямовано і цинічно. Так він намагається зламати нашу економіку, зламати нас самих — залякати і зневірити. Але не нічого в них не вийде. Спорт в України був, є і буде завжди», — зазначив Вадим Гутцайт.

Він додав, що Міністерство молоді та спорту продовжить будувати сучасні спортивні бази світового рівня, як це було в минулі роки.

У 2020—2021 роках в Україні побудували та реконструювали 171 об’єкт. З них — 7 басейнів, 42 стадіони, 80 спортивних майданчиків, 40 спорткомплексів, 2 льодові арени.