До Гостомеля приїхав мільярдер Річард Бренсон

Новини

До міста Гостомель Київської області приїхав британський мільярдер, засновник компанії Virgin Galactic Річард Бренсон.

Фото із ним опублікував голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

У Гостомелі Бренсон цікавився аеродромом «Антонов» — як можливо його відновити. Думенко розповів йому про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища.

Річард Бренсон постійно виступає на підтримку України, а також за найжорсткіші санкції проти росії, її лідерів та економіки. Так, наприклад, перед російським вторгненням 24 лютого Бренсон написав статтю, присвячену безпековій ситуації довкола України. Він наголосив, що момент гострої кризи — це погана новина не тільки для України, а для кожної нації, яка прагне захистити свій суверенітет.