«Енергоатом»: На окупованій Запорізькій АЕС росіяни готують провокацію

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Прилепа Олександр / УНІАН

У Запорізькій області, на тимчасово окупованій АЕС росіяни готують провокацію: вони планують звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

Про це «Енергоатом» попередив у середу, 29 червня.

Задля цієї провокації росіяни затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнатися, точніше — оговорити себе, що нібито ще в березні в бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю, вибухівку чи снаряди.

Під цим приводом окупанти наполягають, що треба осушити охолоджувальні басейни — щоб перевірити чаші, і зупинити наноси, які подають воду в системи безпеки енергоблоків.

«Якщо це станеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що є серйозним порушенням і загрожуватиме ядерній безпеці. До того ж такі роботи недоцільно проводити в теплу пору року через ризик перегріву та відмови обладнання», — попереджає «Енергоатом».

Також окупанти під виглядом «проведення перевірки» можуть накидати в бетонні чаші вибухівку, нездетоновані снаряди, іншу зброю, а потім звинуватити в цьому працівників ЗАЕС і під цим формальним приводом запросити на станцію МАГАТЕ й представити ці «факти».