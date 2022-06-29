В Одесі та області заборонили салюти та їздити без глушника
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Unsplash / Kew Li Wen
В Одесі та області заборонили продаж і використання феєрверків, петард, а також їздити на транспорті без глушника.
Відповідне рішення у середу, 29 червня, ухвалив глава обласної військової адміністрації Максим Марченко.
Цим же розпорядженням заборонили незаконні перегони на автомобілях і мотоциклах.
Заборона набуде чинності в четвер, 30 червня, і діятиме до скасування воєнного стану або до окремого розпорядження.