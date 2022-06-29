Суд відправив до вʼязниці на 15 років українця, який разом із армією рф намагався захопити Запорізьку область

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Український суд відправив у вʼязницю на 15 років із конфіскацією майна громадянина України, який у складі російської армії намагався захопити Запорізьку область.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив у середу, 29 червня.

Так, на початку березня 2022 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно вступив до лав військових «днр», де його призначили на посаду командира відділення. Надалі він у складі армії рф здійснював наступ на Україну з метою захопити Запорізьку область. У ході бойових зіткнень із підрозділами Збройних сил України його взяли у полон, а у подальшому арештували.