Канада надасть Україні додаткову фінансову допомогу у 151,7 млн канадських доларів, а також кредит у 200 млн через МВФ

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Joshua R. M. Dewberry / US Air Force

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після завершення своєї участі у саміті G7 у Німеччині оголосив про надання нової допомоги Україні у 151,7 млн канадських доларів. Канада також надасть Україні кредит у розмірі 200 млн через МВФ.

Про це йдеться у заяві на сайті прем’єр-міністра.

Трюдо оголосив про надання 151,7 мільйона канадських доларів на нову гуманітарну підтримку, підтримку розвитку, мир і безпеку для України.

Сюди входить 75 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для українців: це продукти харчування, екстрені готівкові виплати, кошти на захист, житло та медичні послуги.

Допомога також включає 52 мільйони доларів на сільськогосподарські рішення, включаючи установки для зберігання зерна, щоб покращити продовольчу безпеку, 15 мільйонів доларів на підтримку робіт із розмінування, і 9,7 мільйона доларів на встановлення відповідальності за порушення прав людини.

Премʼєр-міністр також оголосив, що Канада надасть Україні кредит у розмірі 200 мільйонів канадських доларів через Міжнародний валютний фонд, щоб допомогти задовольнити її нагальні потреби в ліквідності.

Крім того, він оголосив, що 73 мільйони канадських доларів гуманітарної допомоги, яку Канада пообіцяла 9 квітня 2022 року, тепер виділено на вирішення кризи в Україні та сусідніх країнах.