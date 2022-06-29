Airbnb назавжди і по всьому світу забороняє вечірки

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Сервіс оренди житла Airbnb назавжди заборонив вечірки та інші домашні заходи на своїй платформі — після того як ця заборона під час пандемії виявилась популярною серед господарів.

Фірма заявляє, що це правило стало «набагато більше, ніж захід з охорони здоровʼя» з моменту його запровадження в серпні 2020 року.

«Це перетворилося на основну політику спільноти щодо підтримки наших господарів та їхніх сусідів», — заявила фірма.

У заяві Airbnb йдеться про те, що кількість скарг на вечірки скоротилася на 44% з моменту запровадження цього заходу. У майбутньому винятки можуть бути зроблені для «спеціалізованих та традиційних місць гостинності». Airbnb також заявив, що зніме обмеження кількості людей, які можуть розміститися у житлі. Раніше було обмеження у 16 людей через побоювання щодо поширення коронавірусу.

«Зняття цього обмеження призначене для того, щоб дозволити цим господарям відповідально використовувати простір у своїх будинках, дотримуючись при цьому нашої заборони на проведення деструктивних вечірок», — йдеться у повідомленні.

Компанія почала вводити обмеження на вечірки у 2019 році. Вона заборонила вечірки з відкритим запрошенням та так звані «будинки для хронічних вечірок», які заважали сусідам. Під час пандемії Airbnb запровадив безстрокову заборону проведення вечірок «на користь громадського здоровʼя». Минулого року понад 6 600 гостей усунули від використання платформи за порушення правил.