Кабмін створив посаду уповноваженого з питань переселенців

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабмін України створив посаду уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб. Ця людина також буде заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це пише пресслужба уряду.

«28 червня уряд підтримав пропозицію Мінреінтеграції щодо запровадження посади уповноваженого з питань ВПО — ключової посадової особи в державі, яка захищає права переміщених громадян», — йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що уповноважений координуватиме формування і реалізацію державної політики щодо переселенців. Призначення на цю посаду відбудеться найближчим часом.