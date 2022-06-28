Німеччина та Нідерланди поставлять Україні ще шість САУ Panzerhaubitze 2000

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Німеччина та Нідерланди нададуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Про це повідомляє кореспондент Deutsche Welle з Мадриду, де триває саміт НАТО.

Раніше обидві країни передали Україні 12 таких самохідних артилерійських установок: сім Німеччина і пʼять Нідерланди. Водночас міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт визнала, що тепер Німеччина вичерпала всі свої можливості щодо надання Україні Panzerhaubitze 2000.

21 червня уряд Німеччини опублікував перелік озброєння, яке готується до передачі Україні. Окрім гаубиць, Німеччина планує поставити 10 тисяч артилерійських боєприпасів до них . Того ж дня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що перші з цих установок уже в Україні.

У середині червня Німеччина заявила, що планує передати Україні артилерійські установки після того, як українські військові завершать навчання.