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Туреччина погодилася скасувати вето на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Під час саміту Альянсу в Мадриді країни підписали відповідний меморандум.

Про це повідомила канцелярія президента Фінляндії Саулі Ніїністьо.

За його словами, на саміті відбулася зустріч лідерів Фінляндії, Швеції та Туреччини за посередництва генсека НАТО Єнса Столтенберга.

«За підсумками цієї зустрічі наші міністри закордонних справ підписали меморандум про взаєморозуміння між нашими країнами, який підтверджує підтримку Туреччиною запрошення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО на саміті в Мадриді цього тижня. Конкретні кроки щодо нашого вступу в НАТО союзники узгодять протягом наступних двох днів, але зараз це рішення неминуче», — йдеться в заяві.

У підписаному меморандумі вказується, що три країні зобовʼязуються надавати одна одній підтримку для боротьби із загрозами. Після набуття членства в НАТО ці зобовʼязання будуть ще більше укріплені.