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Артилерія, РСЗВ та ППО. Резніков розповів, яке озброєння опанували й опановують українські військові

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Wikimedia Commons

Українські військові проходять навчання і освоюють сучасне озброєння у Великій Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та Німеччині.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Основна увага зосереджена на підготовці фахівців із застосування:

«Українські військові вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, Ceasar і PzH 2000, реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS, самохідні артилерійські установки «Краб», а також значну кількість бойових броньованих машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound», — повідомив міністр.

Зараз, за словами Резнікова, українські військові опановують:

Також цього тижня за підтримки Великої Британії розпочався курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗСУ. «На навчання вже приїхали перші кілька сотен військових. Загалом проєкт розрахований на підготовку не однієї тисячі наших військовослужбовців», — додав Резніков.

Він підкреслив, що будь-яка зброя в руках українських воїнів стає ще ефективнішою і вони швидко опанують авіацію та інші види високотехнологічного озброєння.