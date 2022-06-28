Артилерія, РСЗВ та ППО. Резніков розповів, яке озброєння опанували й опановують українські військові

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Українські військові проходять навчання і освоюють сучасне озброєння у Великій Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та Німеччині.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Основна увага зосереджена на підготовці фахівців із застосування:

артилерійських систем великого калібру, самохідних і причіпних;

реактивних систем залпового вогню;

засобів артилерійської розвідки, зокрема радіолокаційної;

засобів протиповітряної оборони;

різних видів колісної та гусеничної техніки;

систем розмінування, зокрема підводного;

різних типів кораблів та систем їх озброєння, включно з протикорабельним.

«Українські військові вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, Ceasar і PzH 2000, реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS, самохідні артилерійські установки «Краб», а також значну кількість бойових броньованих машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound», — повідомив міністр.

Зараз, за словами Резнікова, українські військові опановують:

самохідні зенітні установки Gepard 1A2;

мінні тральники класу Sundown;

бронетранспортери VAB, бойові машини піхоти M80-A;

ведення повітряної розвідки і спостереження;

знешкодження вибухових речових і розмінування, зокрема підводне.

Також цього тижня за підтримки Великої Британії розпочався курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗСУ. «На навчання вже приїхали перші кілька сотен військових. Загалом проєкт розрахований на підготовку не однієї тисячі наших військовослужбовців», — додав Резніков.

Він підкреслив, що будь-яка зброя в руках українських воїнів стає ще ефективнішою і вони швидко опанують авіацію та інші види високотехнологічного озброєння.