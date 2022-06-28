Міністр Кулеба закликав ОБСЄ виключити росію зі свого складу

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ виключити росію зі складу організації. Він зазначив, що рф порушує принципи безпеки в Європі.

Про це Кулеба написав у своєму Twitter.

«ОБСЄ має зробити вибір — дозволити рф зруйнувати організацію або знайти спосіб призупинити повноваження рф», — зазначив він.

За його словами, відданість членів ОБСЄ десятьом принципам Гельсінського заключного акту, які обумовлюють безпеку в Європі, мають бути сильнішими за жорстку силу, що прагне їх знищити.