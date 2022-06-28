Росіяни обстрілюють Харків — у місті поранено пʼять людей. У Циркунах двоє загиблих та один поранений

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Morning Calm Weekly Newspaper / Flickr

Російські війська вдень 28 червня знову обстріляли Харківщину.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Через обстріл Індустріального району Харкова госпіталізували пʼять людей. Росіяни влучили у підприємство, також постраждав житловий будинок. Двоє людей загинули у Циркунах, одна людина поранена.

Олег Синєгубов наголошує, що наземної загрози для Харкова наразі немає. Українські військові тримають позиції на північному та північно-східному напрямках. Російські окупанти робили спроби прориву, зокрема на північному напрямку, але безуспішно.